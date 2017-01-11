بصبوص التقى وفدا من منظمة التحرير وآخر من نقابة اصحاب المطاعم

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية ضم امين سر المنظمة في بيروت العميد سمير ابو عفش، رئيس اللجان الشعبية للمنظمة في لبنان العميد اياد شعلان وامين سر اللجان الشعبية – تجمعات بيروت محمد كيالي، في زيارة تهدف الى التعاون والتنسيق، جرى خلالها عرض للأوضاع الامنية العامة في البلاد. كما قدم الوفد في ختام الزيارة الى بصبوص درعا تكريمية عربون وفاء وتقدير.

كذلك، التقى بصبوص نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي على رأس وفد من النقابة، في زيارةٍ اعربوا خلالها عن تأييدهم وتقديرهم لمؤسسة قوى الأمن الداخلي قيادة وضباطا ورتباء وأفراد، وأثنوا على “الدور الذي تضطلع به، ولما يبذله رجالها من جهود للحفاظ على أمن المواطنين وبخاصة في ليلة رأس السنة”، كما قدم الوفد الى بصبوص درعا تذكارية عربون محبة وتقدير.

وثمن بصبوص من جهته هذه الزيارة، مؤكدا أن “قوى الأمن الداخلي ستبقى العين الساهرة لحماية أمن المواطن ومصالحه“.