بصبوص التقى شخصيات ووفودا لبنانية وفلسطينية

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، في مكتبه بثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم، عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين، على رأس وفد من الجامعة، بحضور الرائد أيمن مشموشي أحد ضباط ديوان المدير العام، في زيارة قدموا خلالها للواء بصبوص التهنئة بحلول العام الجديد.

وأثنى الطرفان على “نجاعة التعاون المشترك القائم بين كلية العلوم وقوى الأمن الداخلي في مجال اختصاص “ماجستير العلوم الجنائية”، معتبرين أن “هذه التجربة تشجع على تطوير وتوسيع أفق التعاون في مجالات أخرى، ولا سيما في اختصاص “ماجستير الأمن السيبراني”، المقترح من قبل الجامعة.

وتم خلال الزيارة، الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة سبل تطوير التعاون القائم بين الطرفين.

كما استقبل بصبوص الأمين العام ل”الجماعة الإسلامية” في لبنان عزام الأيوبي ظهر اليوم، في مركز الجماعة في بيروت، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” الدكتور موسى ابو مرزوق على رأس وفد من المكتب السياسي ل”حماس”، في حضور ممثل الحركة في لبنان علي بركة.

وتداول المجتمعون أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني وما أنجزته، وأطلع أبو مرزوق الأمين العام على أجواء التحضيرات. وجرى البحث في محاولة إعادة تفعيل الحوار اللبناني – الفلسطيني، خصوصا حول الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتطرق الجانبان الى الشأن الفلسطيني العام “وما تواجهه القضية الفلسطينية من محاولات استهداف تريد طمسها وتشريع وجود الاحتلال الاسرائيلي”. وجرى التشديد على “التنسيق الدائم في سبيل خدمة هذه القضية”.

واستقبل بصبوص رئيس نقابة خبراء السير في لبنان فؤاد فهد على رأس وفد من النقابة، في زيارة عرضوا خلالها بعض الأمور المطلبية المتعلقة بعملهم، وأكدوا “تطوير التعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة السائقين والمواطنين على حد سواء.