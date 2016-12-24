بصبوص استقبل وفدا من فنيدق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، خطيب مسجد فنيدق في عكار الشيخ وليد اسماعيل على رأس وفد من البلدة، في زيارة قدم خلالها الوفد باسم لجنة المصالحات وادارة النزاعات في فنيدق، درعا تذكارية لبصبوص “عربون محبة وتقدير”.
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