بصبوص استقبل فيصل ومي الخليل

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، فيصل الخليل وعقيلته رئيسة جمعية “بيروت ماراثون” مي الخليل، في زيارة جرى في خلالها البحث في التحضيرات الجارية لاستقبال وفد كبير من رجال الاعمال الاجانب الشهر المقبل ولأربعة أيام، بغية زيارة الأماكن السياحية في لبنان لاظهار صورة لبنان الحضارية.

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