بصبوص استقبل سفير مصر ورئيسة الجمعية اللبنانية للوساطة

إستقبل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص بعد ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، في زيارة تهدف الى التعاون والتنسيق، جرى خلالها عرض للاوضاع الامنية العامة في البلاد.
وكان بصبوص استقبل أيضا ظهر اليوم، رئيسة الجمعية اللبنانية للوساطة والتوفيق ومديرة المركز اللبناني للوساطة والتوفيق المحامية منى حنا على رأس وفد، في زيارة تهدف الى تفعيل سبل التعاون بين الجمعية ومؤسسة قوى الامن الداخلي.
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