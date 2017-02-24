بصبوص استقبل سفيرة سريلانكا

إستقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص قبل ظهر اليوم في ثكنة المقر العام، سفيرة سريلانكا ويجيراتني مندس Wejeratne Mendes، وتم بحث أوضاع الجالية السريلانكية في لبنان والأوضاع العامة في البلاد.
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