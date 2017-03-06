بصبوص استقبل رئيس اتحاد النقل البري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس، في زيارة جرى خلالها البحث في سبل تفعيل التعاون والتنسيق، كما قدم الشكر الى بصبوص على الإجراءات التي تتخذها قوى الأمن الداخلي.
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