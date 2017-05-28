بشكتاش يتوج بطلا للدوري التركي

توج فريق بشكتاش بلقب الدوري التركي للمرة الثانية على التوالي، والـ15 في تاريخه، بتغلبه على غازي عنتاب برباعية نظيفة في المرحلة قبل الأخيرة من البطولة.

سجل أهداف بشكتاش كل من ريان بابل وأوغوزهان اوزياكوب، في الدقيقتين السادسة و39، وأندرسون تاليسكا (هدفين) في الدقيقتين 66 و76 من زمن اللقاء.

ورفع بشكتاش رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام باشاك شهير، فيما توقف رصيد غازي عنتاب عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، وكان قد هبط من الدوري.