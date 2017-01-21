بشرى لكل محبي بطلة “friends”

نالت الممثلة الأميركية جينيفير أنيستون شهرة واسعة عقب دورها في مسلسل Friends ولكنها لم تعد للتليفزيون من بعد انتهاء آخر موسم للمسلسل الكوميدي إلا من بعد المشاهد الشرفية.

والآن تفكر أنيستون، التي تبلغ من العمر 47 عاماً، بالعودة إلى الشاشة الصغيرة. قالت ممثلة فيلم The Yellow Birds مؤخراً لموقع Variety “لقد فكرت في ذلك كثيراً، في هذه المرحلة من مسيرتي، أريد أن أكون جزءاً من القصص الرائعة والشخصيات المثيرة”.

وتضيف “عندما تكون في فترة العشرينات من عمرك، فإنك ترغب في الخروج بعيداً في مغامرة ومقابلة أشخاص جدد ورؤية أماكن جديدة من البلاد أو من العالم، لكن الآن كل ما أرغب فيه هو البقاء بالقرب من المنزل والاستمتاع بالوقت فقط”.

واختتمت كلامها قائلة “لم يعد لدي وقت للعمل مع المخرجين الذين يصرخون كثيراً أوالغاضبين، فقط أريد الاستمتاع بالعمل”.

وبالحديث عن تجربتها بهوليوود، قالت أنيستون أنها لا تعتقد أن رسالتها المنشورة بموقع “هافينغتون بوست”، والتي كتبتها في يوليو/تموز 2016 معاتبة الصحف الصفراء، قد غيرت ما نشر عن شائعات الحمل الكاذب والخجل من جسدها.

The Huffington Post