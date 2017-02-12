بسمة بوسيل بلوك جديد يفاجئ جمهورها (صور)

شاركت النجمة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل جمهورها على “انستغرام” بصور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة ساحرة.

ظهرت بلون شعر أسود وقصه قصير جداً بعدما عوّدت جمهورها على الشعر الطويل وألوان الشعر الفاتحة والمختلفة.

غبر “اللوك” الجديد ملامحها تماماً وبدت بشكل مختلف، ومع ذلك لاقت اطلالتها اعجاب الالاف من متابعيها وتعليقاتهم التي أبدت عن اعجابهم بها.