بزي: موقف حركة أمل واضح من قانون الانتخابات

أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي بزي موقف حركة “أمل” الواضح من قانون الانتخابات، مشيرا الى أنه “بالرغم من كل المواقف المتشائمة التي تخرج في الاعلام الا أنه لا زال هناك أمل بقانون انتخابي يؤدي للتمثيل الصحيح ويخرجنا من الزواريب الضيقة والاصطفافات الطائفية”.

كلام بزي جاء خلال رعايته حفل تخريج طلاب الشهادات الرسمية الذي أقيم في معهد الشهيد حسن قصير – طريق المطار، في ذكرى انتفاضة 6 شباط بحضور أعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية وحشد من الشخصيات والاهالي.

وتحدثت مديرة المعهد زينه بوصي عن “مواكبة التطور في نظم المعلوماتية والاستفادة منها في تحقيق تنمية ادارية مستمرة في المعهد وانجاز العمل على مستوى تقني يخدم الأهداف التربوية والادارية”، معلنة “انطلاقة التحول من الادارة الورقية الى الادارة الالكترونية”.