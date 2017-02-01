بري يصرّ على التوافق.. وجنبلاط: التهويل بالفراغ غير دستوري

حضر القانون الانتخابي الجديد والصيغ الجديدة المطروحة في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، ونقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاتصالات والنقاشات مستمرة حول الاتفاق على قانون جديد للانتخاب.

وأشار النواب نقلا عن بري الى أن الصيغة التي كان يتم التداول بها اي القانون المختلط دفن وثمة أفكار جديدة يدرسها خبراء وسيرفعون تقاريرهم الى اللجنة الرباعية.

وأكد بري ان اللجنة الرباعية مستمرة بالعمل والجو إيجابي وليس الهدف اقصاء أحد، موضحا ان اللجنة لا تعمل بمعزل عن الآخرين وحتى الآن لم تصل إلى نتيجة إنما إجتماع الأمس كان إيجابيا.

وأشار بري الى ان الإشكالية الجنبلاطية وتحسين التمثيل المسيحي تؤخذ بالاعتبار، لكنه ليس سهلا التوفيق بين كل التعقيدات.

فيما اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض وهو احد المشاركين في اللجنة الرباعية ان المشاورات مستمرة والعمل جاري للوصول الى صيغة نهائية يتوافق عليها جميع الافرقاء اخذين بعين الاعتبار هواجس البعض وخصوصا الاشكالية الجنبلاطية وتيار المردة

ولفت فياض الى ان هناك ايضا مشاورات جانبية ثنائية تجري بعيدا عن الاعلام بهدف الاسراع في الوصول الى قانون لا يستثني احد.

وفي اطار مواقفه من القوانين المطروحة، قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر “تويتر”: “كفى اسقاطَا لمشاريع انتخابية مخالفة للدستور تُفرق ولا تجمع”، مضيفاً: “طبقوا الطائف، فالتهويل بالفراغ غير دستوري”.

من جهته، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع كل الأطراف والفرقاء في منتصف الطريق، لأن الغالبية لم ترضَ لا بالنسبية الكاملة ولا بالأكثرية الكاملة.

وقانون الإنتخاب كان أيضاً محور لقاء جعجع بوفد من حزب الكتائب، حيث تم التشاور حول القانون المطروح حالياً وإمكانية التعديل عليه لتحسين صحة التمثيل في مجلس النواب.

وقال الوزير السابق الآن حكيم عقب اللقاء: “لقد تشاورنا في القانون المطروح حاليا وإمكان تعديله لتحسين صحة التمثيل في مجلس النواب”.

وأشار الى أن “هناك العديد من النقاط الاختلافية حول القانون المختلط، ولكننا منفتحون نحو قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعددية في الاختيار”.