بري يرمي مسؤولية البت بقانون الانتخاب وملف السلسلة بملعب الحكومة

نَقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقاء الأربعاء اليوم قوله: “إذا كان عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقارا فعدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار”.

وأكد أن “السلسلة آتية، وهي ستقر لا محال، وان شهر نيسان لن يمر دون إقرارها”.

وأضاف بري: “أمامنا أسبوعان أو ثلاثة للتوصل الى قانون جديد للإنتخاب، وإلا فنحن نسير نحو المجهول”.

وتابع: “كما قلت سابقا، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بالنسبة الى القانون والسلسلة بإقرارهما وإحالتهما على المجلس. فقد تألفت هذه الحكومة على قاعدة أنها حكومة الانتخابات وإنجاز الموازنة ومتمماتها”.

وشدد بري على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن “هناك أكثر من 35 قانونا لم تبادر الحكومة الى تطبيقها أو إصدار المراسيم التطبيقية لها”.

الاستقبال

واستقبل بري في إطار لقاء الاربعاء النواب: أنور الخليل، علي المقداد، قاسم هاشم، هاني قبيسي، الوليد سكرية، كامل الرفاعي، ناجي غاريوس، نبيل نقولا، نعمة الله ابي نصر، علي عمار، حكمت ديب، علي خريس، نواب الموسوي، علي فياض، و نوار الساحلي.