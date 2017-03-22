بري يدق ناقوس الخطر: عدم اقرار قانون الانتخاب انتحار

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان عدم اقرار قانون انتخاب خلال اسابيع قليلة هو انتحار، واكد بري ان نيسان لن يمر من دون اقرار سلسلة الرتب والرواتب.

ونقل النواب عن بري في اطار لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة قوله: “إذا كان عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب إفقارا فعدم إقرار قانون الانتخاب هو انتحار”.

وأضاف: “أمامنا أسبوعان أو ثلاثة للتوصل الى قانون جديد للانتخاب، وإلا فنحن نسير نحو المجهول”، داعيا الحكومية الى تحمل مسؤولياتها بالنسبة الى القانون والسلسلة بإقرارهما وإحالتهما على المجلس.

وفي هذا السياق، علم تلفزيون “المستقبل” انه يجري الاعداد للجنة وزارية وقد تكون وزارية – نيابية للبت بملف السلسلة قريبا.

من جهته، جدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان دعوته الى وضع قانون انتخابي يعتمد على النسبية وحدها ويحرر الانتخاب من الضغط الطائفي .

كذلك اكد الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري من المنية عدم القبول بقانون انتخابي على حساب تيار المستقبل وجمهوره، داعيا لتحكيم العقل والعودة إلى الثوابت.

بدوره، أكد مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري ان هناك مناقشات بين عدد من الافرقاء حول قانون الانتخاب، مشيرا الى “اننا أصبحنا بصيغة قريبة من كل الافرقاء”.

واشار الى ان الحريري قال ان قريبا هناك قانون للبنانيين، لافتا الى ان “كل الناس تعتبر ان الوقت للتوصل الى قانون انتهى”، مؤكدا ان كل الوقت هناك اجتماعات ونناقش صيغة المختلط وكل جانب يضع ملاحظاته”.