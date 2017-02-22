بري يختتم زيارته لطهران.. والحريري: ندعم قيام الدولة الفلسطينية

اختتم رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء، زيارته الى ايران بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

التقى بري بروحاني عقب مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني الذي عقد في ايران ، وقال الاخير له: “نعلق اهمية كبيرة على دوركم لتحقيق الاستقرار في لبنان وتطوير العلاقات بين بلدينا.

واشاد روحاني بالعلاقات الايرانية ـ اللبنانية .

بدوره، شكر الرئيس بري روحاني على الدعم الذي قدمته ايران للبنان والذي ادى الى انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة.

وتناول الرئيسان في جولة سياسية ما يدور في العالم العربي، خصوصاً وان روحاني قام بزيارة للكويت وسلطنة عمان، وهذه الزيارة في ذاتها بحسب تعبيره “رسالة منه الى انه لا بد من التفاهم مع الجوار. وهذا امر له دلالاته ان شاءالله ويتعلق بالحلول بالمنطقة. وطبعا هناك ترقب لما يجري في العالم بعد الانتخابات الاميركية”.

والتقى بري ايضا رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الذي نوه بحضور بري شخصياً مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان المتغيرات الآن على الساحة الدولية تفرض توحيد المقاومة.

واعتبر بري ان الحج السياسي للمسلمين والعرب هو فلسطين، وان استنهاض الحركة العربية والاسلامية تبدأ بفلسطين.

وفي سياق منفصل، اكد الرئيس سعد الحريري دعم القضية الفلسطينية وأهمية قيام الدولة الفلسطينية وعلى الواجب الانساني الذي يترتب على لبنان إزاء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. وشدد على أهمية هذه التجربة كمدخل لصياغة مشاريع ومخططات إزاء مختلف المسائل لا سيما لجهة أوضاع المخيمات الفلسطينية.

وقال الرئيس الحريري أن من واجب الدولة اللبنانية أن تنظر في الوقت ذاته إلى ما يعانيه المواطن اللبناني من مشكلات . وأثنى على الجهد الذي تبذله لجنة الحوار وأهمية التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في لبنان طالما أن المجتمعات الحديثة قائمة على المعطيات والأرقام الدقيقة، داعيا اللجنة ورئيسها الى متابعة العمل بما يكرس أهمية التجربة وما ينجم عنها من توافقات وقيام علاقات تفاعل بين القوى السياسية اللبنانية عبر الخوض في القضايا بهدوء وديمقراطية باعتبار أننا نعيش تحت سقف نظام ديمقراطي يقوم على الحوار والتفاعل .