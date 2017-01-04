بري يحذر من المماطلة.. ومجلس المطارنة: لقانون انتخاب عادل

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من إستمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات.

وأكد امام النواب خلال لقاء الاربعاء النيابي ان النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في إنتقال لبنان الى مرحلة بناء الدولة العصرية، وهي التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات وآمال اللبنانيين.

من جهته اكد النائب علي فياض ان هناك حركة ناشطة لاقرار قانون انتخابات بعيدا من الاعلام وانه لا يوجد شيء نهائي حتى الساعة، لافتا الى ان حزب الله يسعى الى اقناع الفرقاء بالنسبية الكاملة.

من جهة اخرى اكد الرئيس بري على أن الإستثمار في الأمن يبقى أهم إستثمار وطني.

واشار الى ان التجربة اثبتت أهمية هذا التوجه منوهاً بجهود الجيش القوى الامنية في تعزيز الإستقرار وحماية الأمن الوطني وطمأنة اللبنانيين.

من جهة ثانية، اثنى مجلس المطارنة الموارنة على ما قامت به الدولة تجاه ضحايا وجرحى اسطنبول. المجلس وبعد اجتماعه الدوري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعا الحكومة الجديدة الى اقرار قانون عادل للانتخابات ومعالجة شؤون المواطنين لا سيما الفقراء منهم.

وأعرب المطارنة عن تقدريهم للتضحيات التي يبذلها الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية من اجل الحفاظ على سيادة الوطن وامن المواطنين، داعين من جهة ثانية الحكومة من اجل العمل الجدي لانجاز القضايا الاساسية.