بري يحذر من المماطلة بالقانون.. ويطالب الحكومة بالتصدي لذلك

حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، من أن الوقت أصبح داهما بالنسبة لقانون الانتخاب ولا يجوز الاستمرار على هذا المنوال وعلى الحكومة التصدي لهذا الموضوع.

وأثار بري موضوع رسالة الرؤساء السابقين الخمسة الى القمة العربية وقال: “الشكل يتعلق بصميم الجوهر وهي دعوة مردودة بالشكل. لذلك في اليوم الثاني قرأت بالصحف مشروع بيان وزراء الخارجية العرب فوجدته ارحم من بياننا على بعضنا”.

وهنا اثار بعض النواب بيانات القمم العربية التي أكدت على الثالوث الجيش والشعب والمقاومة، فأوضح الرئيس بري لدي ١٣ قمة عربية أكدت على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وعلى تحريرالجنوب، وما تعرض له الجنوب ولكن الظاهر ان هؤلاء “مش داير بالهن شو صار بالجنوب” في أعوام ٧٨ و٨٢ و٩٣ و٩٦ و٩٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠٦ ما خلفته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية كل مرة من شهداء وجرحى ودمار هائل.

بدوره، اكد النائب محمد رعد ان لدينا رئيس واثق لا احد يستطيع عرقلة سيره ومساره.

وأكد بعد لقائه الرئيس سليم الحص ان الأخير على الرغم من شيخوخته، الا انه بدا اكثر نضجا من كثير ممن يمارسون الشأن العام في هذا البلد.

من جهته، أكد وزير الإتصالات جمال الجراح ان الحرص على الدستور والصلاحيات، يكون باتباع الاصولِ الدستورية والتزام حدود الصلاحيات وليس بالغاء الوزارات والمؤسسات والقفزِ فوق الآليات والاجراءات القانونية.

وفي ردٍ على الوزير السابق الياس بو صعب، قال الجراح لم أجد في الدستور اللبناني مادةً تعطي لشخص مهما علا شأنُه، سلطة إجراء اتفاقيات تمويلٍ مع الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او غيرهم، وهذا الامر يقرره مجلس الوزراء؛ كما ينص الدستور، وهذا ما جرت عليه العادة في السابق حيث يكلف مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار او غيره من الدوائر والهيئات الرسمية؛ بالتفاوض مع جهاتٍ مانحة للحصول على هباتٍ وقروض من خلال آلياتٍ واضحة.

وأضاف الجراح؛ ربما غابت عن الوزير بو صعب او ربما لا يريد ان يعرفها، وبعد ذلك يستحصل على موافقة مجلس الوزراء والمجلس النيابي.