بري واصل تقبل التعازي بوفاة عماد فضل الله من رؤساء ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات

تقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وعائلتي فضل الله وبري، التعازي بفقيدهم الدكتور عماد فضل الله، في قاعة الجمعية الاسلامية للتخصص العلمي -الرملة البيضاء، ومن ابرز المعزين: الرؤساء ميشال سليمان، امين الجميل، حسين الحسيني، تمام سلام، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، فريد مكاري، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من المشايخ، شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن على رأس وفد من المجلس الدذهبي الدرزي واعضاء اللجان والمديرية العامة، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، رئيس المجلس الاسلامي العلوي بالانابة محمد خضر عصفور على رأس وفد من المشاريخ.

والوزراء :محمد فنيش، حسين الحاج حسن، عناية عز الدين، افاديس كداميان، ايمن شقير، سليم جريصاتي، جمال الجراح، ميشال فرعون، علي قانصو، محمد كبارة.

السفراء: فلسطين اشرف دبور، السوري علي عبد الكريم علي، الايراني محمد فتحعلي، الروسي الكسندر زاسبيكين، القطري محمد علي النعيمي، الفرنسي ايمانويل بون، الامارتي حمد سعيد الشامسي.

النائب وليد جنبلاط على رأس وفد ضم نجليه تيمور واصلان، غازي العريضي، وائل ابو فاعور، علاء الدين ترو، اكرم شهيب، هنري حلو، انطوان سعد، فؤاد السعد، ايلي عون، ايمن شقير، وامين السر العام الحزب التقدمي الاشتراكي هادي ابو الحسن، والمفوض ظافر ناصر.

والنواب: حكمت ديب، هاكوب بقرادونيات، كاظم الخير، محمد الحجار، غازي يوسف، نبيل دي فؤيج، محمد رعد، اسطفان الدويهي، علي فياض، علي عمار، نواف الموسوي، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، سيبوه كلبكيان، عباس هاشم، الان عون، فريد الخازن، خالد زهرمان، نقولا فتوش، امين وهبي، عصام عراجي، زياد القادري، نبيل نقولا، احمد فتفت، عمار حوري، نديم الجميل، محمد قباني، مروان فارس، هادي حبيش، محمد الصفدي، سرج طورسركيسيان، ونواب كتلة التنمية والتحرير، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، الوزير السابق فيصل كرامي، رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان، اللواء محمد خير، رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل محمد نصر الله واعضاء من الهيئة، رئيس المكتب السياسي جميل حايك واعضاء من المجلس السياسي، المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله حسين خليل على رأس وفد من حزب الله.

ممثل مكتب السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف، نجل الامام موسى الصدر صدر الدين الصدر، وفود من: جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والجماعة الاسلامية وتجمع العلماء المسلمين، وفد المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، ممثلو الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية والفصائل الفلسطينية، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية ومدراء عامون وفعاليات نقابية وثقافية وتربوية واعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير وجمعيات اهلية وعلمائية ودينية من كافة الطوائف والمذاهب وهيئات نسائية.