بري غير راض.. وحراك سياسي للاتفاق على قانون الانتخاب

فيما تتواصل التحركات السياسية في البلاد ينتشر كلاماً عن تقدّم في انجاز قانون الانتخابات وما نسب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن انّ الامور ما تزال تراوح مكانها، وانه غير راض وفق زوّاره عما يطرح، بسبب عدم وجود معيار واحد في القانون المطروح.

وتحدث بري أمام زواره عن بدائل لديه تحظى بقبول العديد من الاطراف، فإن اللقاء الرباعي المرشح ان يعود الى الانعقاد الثلاثاء، سيبحث في المستجدات والمواقف التي طرأت.

وفي هذا السياق، شهد اليوم تحركاً لوفد اللقاء الديمقراطي بين بيت الكتائب المركزي في الصيفي وعين التينة.

أكد النائب اكرم شهيب أن للنسبية ظروف معينة وهي غير مؤاتية اليوم وبالتالي موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضح لجهة الاتفاق على قانون انتخابي يرضي الجميع .

وأشار إلى أن النائب وليد جنبلاط لم يقفل يوما بابا على الحوار، سائلا من اعطى اللجنة الرباعية حق التحكم بالموجودين في البلد.

بدوره دعا سامي الجميل الى العمل على انتاج قانون انتخابي موضوعي لا يقصي احدا.

وتمنى الجميل ان يكمل الحوار بين الافرقاء في المرحلة المقبلة من اجل الوصول الى قانون عادل يأخذ وحدة المعيار والهواجس الموجودة في البلد بعين الاعتبار.

واكّد انّ الجبل خط احمر ولا يجوز ان يختصر التمثيل على الفريق الحاكم ولا ان يخيِّط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف.

وكان وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان اكد انّ الامور عادت الى المربّع الاول في موضوع قانون الانتخاب.