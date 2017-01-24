بري عرض مع الحريري المشاريع المطروحة والوضع الأمني وقانون الانتخاب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري، في حضور وزير المال علي حسن خليل.
ودار الحديث في اللقاء، الذي تخللته مأدبة عشاء، حول الاوضاع الراهنة وعدد من المشاريع المطروحة والوضع الأمني وقانون الانتخاب.
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