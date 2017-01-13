بري عرض الأوضاع مع البير منصور ومخزومي والرابطة السريانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، الوزير السابق البير منصور وعرض معه للوضع العام.

مخزومي

ثم استقبل رئيس “حزب الحوار الوطني” فؤاد مخزومي الذي أثنى إثر اللقاء على “جهود الرئيس بري لتسهيل تشكيل الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب”. واعتبر أن “طلب العماد عون فتح دورة استثنائية لمجلس النواب له صدى إيجابي يدعو للتفاؤل بإمكان إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل، وكذلك إقرار الموازنة العامة للعام 2017″، لافتا إلى أن “الرئيس بري أكد لنا أنه سيتم تمرير معظم القوانين والمشاريع العالقة”.

وشدد مخزومي على أن “إجراء الانتخابات في مواعيدها وإقرار الموازنة يشكلان مؤشرا لإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج”، مؤكدا أهمية الموازنة “لأن ما مررنا به السنة الماضية في ما يخص الهندسة المالية كان مكلفا ويجب ألا يتكرر، ومن المهم جدا الحفاظ على النظام المصرفي”.

وقال: “نريد نظرة استراتيجية ورؤية بعيدة وشفافية في التعامل مع مختلف الملفات، خصوصا الاقتصادية”، مؤكدا “أننا بذلك نستطيع إحداث نقلة نوعية ينتظرها اللبنانيون وخصوصا الشباب منذ زمن”.

وهنأ مخزومي “رئيس الجمهورية على بداية تحركه الدولي”، معتبرا أن “أي تواصل مع البلاد العربية مهم جدا للبنان، فكثير من دخلنا مرتبط باللبنانيين المغتربين في دول الخليج”.

الرابطة السريانية

ثم استقبل بري وفدا من الرابطة السريانية برئاسة حبيب افرام، وجرى عرض للاوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية.

“تجمع اللجان”

ثم استقبل وفد “تجمع اللجان والروابط الشعبية” برئاسة الوزير السابق بشارة مرهج والمنسق العام معن بشور.

من جهة أخرى، أبرق بري الى رئيس مجلس النواب في ساحل العاج غيوم سورو مهنئا بإعادة انتخابه.

وأبرق أيضا الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان معزيا بضحايا التفجير الارهابي في افغانستان.

تعزية

وزار النائب علي بزي سفارة الامارات العربية المتحدة على رأس وفد من حركة “امل” ضم عضو الهيئة التنفيذية الدكتور علي مشيك وعضو المكتب السياسي المحامي علي عبدالله، وقدموا باسم بري وقيادة الحركة التعازي للسفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي بضحايا التفجير الارهابي في افغانستان.

ودون بزي في سجل التعازي ما يلي: “حتى الذين يعملون في المجالات الانسانية يستهدفهم الارهاب ولا يستثني احدا على الاطلاق”.