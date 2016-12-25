بري راض عن البيان الوزاري: للاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة

بعد إقرار البيان الوزاري، عبّر أعضاء الحكومة عن ارتياحهم لذلك تمهيداً لمناقشته في مجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”النهار” انه من غير المسموح تضييع الوقت “ولا بد من الاستفادة من كل دقيقة لتكون الحكومة منتجة وعلى قدر المسؤولية الملقاة عليها جراء حجم المهمات التي تنتظرها وفي مقدمها التوصل إلى قانون انتخاب جديد وعصري بدل بقاء قانون الستين الساري المفعول. وإن الحكومة التي رفعت شعار استعادة الثقة يجب أن تكون بالقول والفعل عند طموحات اللبنانيين. وإذا تأخرنا في مناقشة البيان الوزاري في غير الأيام التي حددتها لتأجلت جلسة نيل الثقة إلى ما بعد الاسبوع الاول في السنة الجديدة “.

وأضاف “انا في المحصلة راضٍ على البيان الوزاري”. ووصفه بـ”المنيح”.

وكان بري يتمنى ورود عبارة النسبية في البيان الوزاري إلا أن جهات في الحكومة لم تستغ هذا الأمر.

وكان بري دعا الى عقد جلسة عامة لانتخاب احد اميني السر في مكتب المجلس وملء الشواغر في اللجان النيابية، ومناقشة البيان الوزاري للحكومة أيام الثلثاء والاربعاء والخميس في 27 و 28 و29 كانون الاول الحالي نهارا ومساء، بدءا من الحادية عشرة من صباح اليوم الاول للجلسة.

وكان مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الرئيس ميشال عون أقرّ مسودة البيان الوزاري، ورغم بعض الاعتراض على تفاصيل في موضوع المقاومة ما بين حق لبنان الرسمي او حق اللبنانيين في المقاومة، من وزراء “القوات اللبنانية”، فان البيان اقر مع تسجيل تحفظ. وقد سلك طريقه الى صناديق بريد النواب عملا بالقانون الذي ينص على توزيعه قبل 48 ساعة حدا ادنى من موعد الجلسات. وبدا واضحا ان الحكومة ستنال الثقة بغالبية الاصوات الاسبوع المقبل وقبل عيد رأس السنة.