بري بعد لقائه عباس: الوحدة الفلسطينية بمثابة تشجيع كبير لوحدة العرب

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عين التينة: “تأتي الزيارة في وقت مناسب ومدروس، قبيل القمة العربية التي ستنعقد في الأردن كي يكون التنسيق دائما وقائما على الموضوع الأساسي. وكما قلت في طهران الموضوع الأوحد الذي يجمعنا هو موضوع فلسطين”.

أضاف: “نأمل التوصل إلى الوحدة الفلسطينية لان في ذلك تشجيعا للدول الباقية كي تجتمع حول فلسطين”.

عباس

من جهته، قال عباس: “لبنان تحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية وضحى كثيرا، وما زال منارة من أجل الدفاع عن فلسطين. لا يمكن للشعب الفلسطيني ان ينسى هذا البلد على مدى العقود”.

أضاف: “أنتم العنوان الأساس لأجل القضية، ونحن هنا لنتحاور ونتبادل الرأي. أنا سعيد جدا لكوني هنا وسأتحدث أيضا مع رئيس مجلس الوزراء”.