بري استقبل وفدا برلمانيا روسيا وقيادة قوى الأمن برئاسة بصبوص

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم، وفدا من المجلس الفيديرالي للبرلمان الروسي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية كونستانتين كوساتشيف والسفير الروسي الكسندر زاسبكين، وجرى عرض للتطورات والعلاقات الثنائية.

وقال رئيس الوفد الروسي بعد اللقاء: “كانت زيارة مفيدة ومثمرة للغاية للرئيس بري، ولقاءات مع رؤساء الكتل في البرلمان اللبناني. ونحن متأكدون أن روسيا ولبنان شريكان وتربطهما علاقة متينة في كل المجالات وتجاه الوضع في المنطقة، وقد توافقنا على العمل معا لتعزيز التعاون بين البرلمانين، ونأمل أن يشارك الرئيس بري في الذكرى 25 لاتحاد برلمانات الدول الرابطة المستقلة في آذار المقبل في مدينة بطرسبرغ. كما أكدنا تعزيز التعاون على مستوى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمانين، وكذلك على مستوى لجنتي الصداقة. وتوافقنا على أن آراءنا حول الازمة القائمة في سوريا متقاربة جدا، وخصوصا في مساعدة سوريا، لحماية سيادتها واستقلالها والنجاح في مواجهة الإرهاب، ومباشرة العملية السياسية بمشاركة كل القوى المناهضة للارهاب والتي تقبل بالحل السياسي. كذلك ناقشنا تفاصيل الأزمات الأخرى في الشرق الأوسط. وإن الدور الروسي هو دور منتج وإيجابي، أكان في لبنان أم في سوريا التي زرناها، ونحن نعتقد أن البلدان الأخرى في المنطقة مرتاحة الى الحضور الروسي والعمل الروسي المنتج في العملية السياسية. ونعتقد أننا ولبنان متفائلان بشأن مستقبل علاقاتنا الثنائية وفي زيادة تعاوننا على مستوى البرلماني”.

وفد من قيادة قوى الامن

ثم استقبل بري وفدا من قيادة قوى الامن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء ابراهيم بصبوص لمناسبة الاعياد والعام الجديد، وجرى تناول الاوضاع الامنية والدور الذي تؤديه القوى الامنية في تعزيز الاستقرار.

برقية من السيسي

من جهة أخرى، تلقى بري برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئا بالعام الجديد.