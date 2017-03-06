بري استقبل وزير الدفاع الفرنسي والعطية وعرض مع حرب قانون الانتخابات والسلسلة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، النائب بطرس حرب وعرض معه الاوضاع الراهنة ولا سيما قانون الانتخابات والاستحقاق الانتخابي، وسلسلة الرتب والرواتب.

حرب

وقال حرب بعد اللقاء: “بحثت مع دولة الرئيس في الازمة السياسية المرتبطة بقانون الانتخابات وباجراء الانتخابات، والموقف الذي اتخذ لحث الجميع على اقرار قانون جديد هو مطلبنا جميعا، الا انه يخشى ما يخشى مع قرب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب ان يقع البلد في الفراغ وان يؤدي هذا الامر الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها والى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أم السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، وهذا طبعا يعطل امكانية المساءلة والمراقبة والمحاسبة والى اسقاط النظام البرلماني”.

اضاف حرب: “كان هذا الامر موضع بحث بيني وبين دولة الرئيس وما يجب اتخاذه من تدابير لكي تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها، اي الموعد الذي حدده وزير الداخلية في 21 أيار المقبل قبل شهر رمضان”.

وتابع: “تطرقت مع دولته الى ان المهلة لاجراء الانتخابات في هذا الموعد قد سقطت لان المطلوب دعوة الهيئات الانتخابية قبل 90 يوما. واذا ما تقرر اجراء الانتخابات بعد 21 أيار للمحافظة على المهلة قبل 20 حزيران فأن السؤال الذي يطرح هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان ام لا؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ واسقاط النظام، فاذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فأنه لا يجب ان نتردد في القيام به لانه لا يجب ان نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لانه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب”.

وتمنى حرب ان بيحصل اتفاق على قانون جديد، مؤكدا ان “اذا ما تعثر هذا الامر لسبب لا نعلمه، وأصلا ليس لنا علاقة به، فانني اعتبر انه من الواجب ان نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بالدعوة الى اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والا يكون هناك فراغ في النظام السياسي وانقلاب في النظام السياسي”.

وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقضية الموازنة قال حرب: “كانت وجهات النظر متفقة حول ان مجلس النواب وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة واقر بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع انه تسهيلا لعمل الهيئة العامة التي سيدعو دولته لانعقادها ربما الاسبوع المقبل، لاشيء يمنع اللجان التوافق على اقرار باقي المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل بالموازنة”.

واكد انه “من الافضل ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وان تؤكد اقرار سلسلة الرتب والرواتب وادخالها في الموازنة لتغطية النفقات المترتبة عليها، إلا ان الحكومة اخذت موقفا بالقاء هذا الموضوع على كاهل المجلس النيابي مع وضع احتياط في الموازنة 1200 مليار ليرة لتغطية ما يمكن ان يقرره المجلس. وهذا امر من الطبيعي ان يحصل لان الموازنة هي ما تترقب الحكومة من نفقات وعائدات”.

وشدد ان “جلسة اللجان اليوم كانت بداية جيدة وآمل ان تستمر في هذا الامر وتقر السلسلة لكي نكون مهيئين لاقرارها في جلسة قريبة جدا للهيئة العامة، فاذا كانت الحكومة قد أقرت الموازنة يمكن بالاتفاق معها اثناء مناقشة الموازنة في المجلس ان نضيف ما أقر من اعتمادات لسلسلة الرتب واذا لم تقر الموازنة يمكن اضافة الرقم المحدد”.

وزير الدفاع الفرنسي

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان إيمانويل بون، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والدعم العسكري للبنان.

العطية

وكان الرئيس بري استقبل ظهرا نائب رئيس الوزراء القطري السابق عبدالله بن حمد العطية وتناول الحديث الوضع في المنطقة.