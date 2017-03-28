بري استقبل موراتينوس والمفتي قبلان ومطراني عكار وصور

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، وزير الخارجية الاسباني السابق ميغيل انخيل موراتينوس والسفيرة الاسبانية ميلاغروس هرناندو، وجرى عرض للتطورات.

ثم استقبل مطران صور وصيدا للروم الأرثوذكس الياس كفوري ومطران عكار وتوابعها للروم الارثوذكس باسيليوس منصور والنائب نضال طعمة والاب بولس نصر والاب غريغوريوس سلوم.

والتقى بعد الظهر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.