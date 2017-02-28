بري استقبل المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة ورئيس الجامعة الأميركية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، وفداً من المنظمة الدولية للهجرة برئاسة المديرة الإقليمية كارميلا غودو وجرى الحديث حول نشاط المنظمة وازمة النازحين.

وكان الرئيس بري إستقبل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ووكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الدكتور محمد حراجلي و مستشار الرئيس ابراهيم خوري.