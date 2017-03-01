بري: أخشى ان يكون افتعال المعارك بعين الحلوة هدفه قطع طريق الجنوب

رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في تحريك مخيّم عين الحلوة في هذا التوقيت “خطراً كبيراً”، معبرا في حديث لـ”الأخبار” عن خشيته من أن يكون “افتعال المعارك في المخيّم هدفه قطع طريق الجنوب”.

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