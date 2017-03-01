بري: أخشى ان يكون افتعال المعارك بعين الحلوة هدفه قطع طريق الجنوب

رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في تحريك مخيّم عين الحلوة في هذا التوقيت “خطراً كبيراً”، معبرا في حديث لـ”الأخبار” عن خشيته من أن يكون “افتعال المعارك في المخيّم هدفه قطع طريق الجنوب”.
حرب حول 100 مليون دولار إلى الخزينة عن تشرين الأول 2016
المقابل المادي يفسد انتقال نجم جوفنتوس لتشيلسي
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
ريال مدريد يريد نجم امبولي
تشكيل عن الحكومة الجديدة الثلاثينية واستحداث 5 وزارات جديدة
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