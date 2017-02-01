بريطاني ينتحر قبل أن يأسره “داعش” في الرقة!

كشفت تقارير طبية انتحار المقاتل البريطاني ريان لوك، الذي يقاتل ضمن صفوف قوات وحدات حماية الشعب في سوريا ضد تنظيم “داعش” الارهابي في الرقة.

ونقل تقرير لـ”بي بي سي” عن مصادر كردية، قولها إن “البريطاني الذي يقاتل في سوريا حوّل البندقية على نفسه لتجنب أن يقع في أسر تنظيم الدولة”.

والشاب يبلغ من العمر 20 عاماً وهو من مقاطعة شيشستر في غرب ساسكس، قتل كانون الأول الماضي.

وقال مصدر في قوات حماية الشعب الكردية إن “ريان تم العثور على جثته وعليها أثر طلق ناري تحت الذقن”، ما يشير إلى الانتحار.

وبعد انتشال الجثة أظهرت الفحوصات، أن المقاتل البريطاني قد انتحر من أجل عدم الوقوع في الأسر بيد “داعش”، حيث تبين في التقرير أن “المسدس وضع ملاصقا مع الجزء السفلي من الذقن، وهذا يشير إلى أنه انتحر”.