بريطانيا بعد هجوم لندن: ما يفعله واتساب “غير مقبول”

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، الأحد، أن التشفير التام للرسائل الإلكترونية عبر خدمات مثل واتساب “غير مقبول على الإطلاق”، مضيفة أنه يجب ألا يكون هناك “مكان سري لتواصل الإرهابيين”.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن خالد مسعود منفذ هجوم لندن، الذي راح ضحيته 4 أشخاص بينهم شرطي قرب البرلمان البريطاني أرسل رسالة مشفرة عبر واتساب قبل وقت قصير من الهجوم.

وقالت راد لبرنامج أندرو مار شو بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “هذا رأيي (..) إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات مثل واتساب، وهناك الكثيرون مثلها، لا توفر مكانا سريا للتواصل بين الإرهابيين”.

وأضافت: “نحتاج إلى ضمان أن تملك أجهزة المخابرات لدينا القدرة على الاطلاع على رسائل واتساب المشفرة”.