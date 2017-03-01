بريتني سبيرز تخسر 2 مليون دولار.. اليكم التفاصيل!

يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز خسرت الكثير من المال، بعدما قامت ببيع أحد منازلها في ولاية لاس فيغاس.
وأشارت صحيفة “لوس أنجلوس الأمريكية” إلى أن بريتيني اشترت ذلك المنزل عام 2012 بـ6 ملايين و744 ألف دولار أميركي، ثم قامت ببيعه بـ6 ملايين و955 ألف دولار أميركي”.
وقد خسرت سبيرز بحو 2 مليون دولار، بعدما اضطرت الى خفض ثمنه، بعدما وصل إلى 8 مليون و900 ألف دولار أميركي لبيعه.
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