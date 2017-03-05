بريتني سبيرز تحتفل بعيد ميلاد حبيبها الصغير

إحتفلت المغنية العالمية بريتني سبيرز بعيد ميلاد حبيبها سام أصغري البالغ من العمر 23 عاماً على طريقتها الخاصة وفي إحتفالية صغيرة جمعتها على أحد الشواطئ.

وشاركت سبيرز الجمهور بصورة جمعتها بحبيبها الذي يصغرها بـ 12 عاماً وصورة أخرى لقالب الحلوى الذي أهدته له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها فكتبت: “عيد ميلاد حبيبي”.

من جهته سام أصغري نشر صورة لقالب الحلوى عبر حسابه الخاص وأشار في تعليقه عليها أن سبيرز تناديه بإسمه.