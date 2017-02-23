بروست : فيراري لن تفوز بشيئ في موسم 2017

صرّح بطل العالم 3 مرات الفرنسي آلان بروست أن فريق فيراري لن يفوز بشيئ في الموسم المقبل من الفورمولا 1. وقال بروست الى Ilta Sanomat: “حين يحصل تغيير كبير بالقوانين كما سيحدث في الموسم المقبل، غالبًا ما تكون فيراري متأخرة جدًا من حيث التصميم. لذلك أنا أعتقد أن فيراري وسائقيها سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونين لن يتمكنوا من تحقيق النتيجة التي يبغوها”.
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