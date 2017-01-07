بروجردي يجول على المسؤولين اللبنانيين ويؤكد على أهمية الاستقرار بكل جوانبه في لبنان

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان الاوضاع عادت الى طبيعتها في لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وان التوافق بين اللبنانيين سوف يؤدي الى مزيد من الازدهار والطمأنينة لاسيما وان لغة الحوار السائدة تهدف الى تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة.

عون وخلال استقباله في القصر الجمهوري رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي، شدد على اهمية العمل المشترك لمواجهة الارهاب، لافتا الى ما حققه لبنان من نتائج بفعل العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوى العسكرية والامنية اللبنانية.

وأعرب عون عن أمله في ان تنجح الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي للازمة السورية بما يساعد على ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين الذين بات عددهم في لبنان يقارب نصف عدد سكانه، ما انعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والامني.

بدوره عرض بروجردي للموقف الايراني من التطورات الاقليمية عموما والوضع في سوريا خصوصا، آملا في أن تؤدي المفاوضات المرتقبة في الاستانة الى بلوغ الحل السياسي المنشود.

المسؤول الإيراني انتقل بعدها إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وامل في ان يحمل العهد الجديد الكثير من الإنجازات الإيجابية للبنان في مختلف المجالات.

وإلى بيت الوسط توجه المسؤول الإيراني حيث التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي والوفد المرافق.

بروجردي أعلن عن استعداد إيران لاغتنام الظروف السياسية المشرقة والإيجابية التي برزت في لبنان خلال هذه المرحلة لتبني وتركز عليها من اجل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكان بروجردي التقى مساء الجمعة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وبحث معه في آخر التطورات السياسية في المنطقة.