برنامج مباريات لبنان في “سلة” غرب آسيا

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة السلة برنامج مباريات بطولة غرب آسيا الـ17 المقررة بين 29 كانون الثاني الجاري و2 شباط المقبل في العاصمة الاردنية عمان.

ويفتتح المنتخب اللبناني مبارياته أمام العراق يوم الاحد 29 الجاري، قبل ان يواجه فلسطين يوم الاثنين ثم ايران الثلاثاء والأردن الأربعاء، على ان يختتم لقاءاته يوم الخميس 2 شباط المقبل أمام المنتخب السوري.

يذكر ان جميع مباريات المنتخب اللبناني ستقام عند الساعة 17:00 بعد الظهر.