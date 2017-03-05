برشلونة يُجهز أكبر عروضه لإقناع ميسي بالتجديد

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني لا ينوي الاستسلام بشأن رغبته الكبيرة في إقناع اللاعب ليونيل ميسي مهاجم ونجم الفريق من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي في الفترة القادمة.

العقد الحالي للمهاجم الدولي الأرجنتيني مع الفريق الكاتالوني ينتهي في صيف عام 2018، وارتبط بقوة بالرحيل إلى أكبر أندية العالم وأيضاً إلى الدوري الصيني مقابل رواتب خيالية في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

صحيفة “ماركا” الإسبانية تقول أن إدارة النادي الكاتالوني تستعد من أجل تقديم أكبر عرض لها على البرغوث ميسي من أجل إقناعه بوضع القلم على صفقة جديدة وهو 35 مليون يورو كراتب سنوي.

وذكرت الصحيفة المدريدية أن إدارة برشلونة تنوي التقدم بهذا العرض من أجل إرضاء جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستفادة أيضاً من عقود الرعاية التي يحصل عليها المهاجم المتميز.

ويمتلك ميسي عروضاً من أجل الانتقال إلى أندية بطولة الدوري الصيني مقابل راتب سنوي قد يصل إلى 50 مليون يورو، ومطلوب بقوة أيضاً في أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

فهل تنجح إدارة البلاوغرانا في إقناع اللاعب صاحب الـ29 عاماً بالتوقيع على العقد الجديد في الفترة القادمة؟ أم يرحل البرغوث عن ملعب كامب نو بعد كل تلك السنوات؟