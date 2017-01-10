برشلونة ينهي استعداداته لمواجهة اتلتيك بلباو

انهى نادي برشلونة الإسباني استعداداته لمواجهة أتلتيك بلباو ضمن اطار بطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستقام على ملعب الكامب نو.
وبحسب صحيفة اس الاسبانية اجتمع مع اللاعبين قبل بدء التدريبات وشرح لهم عدة امور يجب تنفيذها لتحقيق الفوز ومن المتوقع عودة المصابين مثل جيريمي ماتيو وياسبر سيليسين مع زميليه مارك تير شتيغن وخوردي ماسيب.
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