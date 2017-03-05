برشلونة يقبض على الصدارة وريال يستعيد توازنه

قبض برشلونة على صدارة الدوري الاسباني مجدداً بخماسية نظيفة في مرمى ضيفه سلتا فيغو بعد ساعات من انتقالها الى غريمه ريال مدريد الفائز بسهولة على مضيفه ايبار 4-1 السبت.

ففي المرحلة السادسة والعشرين، لم يفوت برشلونة فرصة استضافة سلتا فيغو ليضمن بقاءه في الصدارة للاسبوع الثاني على التوالي.

ويولي برشلونة أهمية كبيرة للاحتفاظ بلقبه بعد ان تلقى ضربة موجعة في مواصلة المنافسة في دوري ابطال اوروبا بخسارته القاسية برباعية نظيفة امام باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن النهائي.

ورفع برشلونة رصيده الى 60 نقطة، بفارق نقطة امام ريال مدريد، وللاخير مباراة مؤجلة مع سلتا فيغو بالذات.

وانتزع الفريق الكاتالوني الصدارة في المرحلة الماضية التي كانت حافلة، فسحق فيها سبورتينغ خيخون 6-1، واستفاد من تعادل ريال مدريد المتصدر السابق مع ضيفه لاس بالماس 3-3 بعد ان كان متأخرا 1-3 قبل ان ينقذه مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الاخيرة.

هذا فضلا عن اعلان مدرب برشلونة ونجمه الدولي السابق لويس انريكي بعد المباراة انه سيترك منصبه في نهاية الموسم.

في المباراة الاولى، كانت الافضلية لبرشلونة منذ البداية الذي كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة لكن القائم الايسر ابعد الكرة مرتين، الاولى للاوروغوياني لويس سواريز والثانية للارجنتيني ليونيل لميسي.

لكن ميسي قام بمجهود فردي رائع بعد خمس دقائق حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب وحاور المدافعين لدى وصوله الى مشارف المنطقة قبل ان يسدد كرة بيسراه استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

واضاف البرازيلي نيمار هدفا رائعا ايضا حين تلقى تمريرة من ميسي داخل المنطقة فتابعها “ساقطة” من فوق الحارس بلمسة واحدة قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق.

استمر مد الفريق الكاتالوني في الشوط الثاني فسجل ثلاثة اهداف عبر الكرواتي ايفان راكيتيتش (57) والفرنسي صامويل اومتيتي (61) وميسي (65).

وعزز ميسي صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 23 هدفا.

وفي المباراة الثانية، استعاد ريال مدريد توازنه بعد ان كان تنازل في المرحلة السابقة عن الصدارة للمرة الاولى منذ تشرين الاول، علما انه سيستضيف برشلونة أواخر نيسان المقبل.

وخسر النادي الملكي 5 نقاط في المراحل الثلاث السابقة في الليغا. فسقط على ارض فالنسيا 1-2، ثم حقق فوزا بشق النفس على ارض فياريال 3-2 بعدما تخلف 0-2 حتى الدقيقة 64، وافلت من الخسارة الاربعاء الماضي امام ضيفه لاس بالماس المتواضع انتزع التعادل 3-3 بثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقائق الاخيرة بعدما كان متخلفاً 1-3.

واستعد ريال مدريد جيداً لمباراة اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا ضد نابولي الايطالي الثلثاء المقبل (فاز ذهابا 3-1).

وحسم ريال مدريد النتيجة بنسبة كبيرة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة اهداف، برغم غياب رونالدو افضل لاعب في العالم والويلزي غاريث بايل.

وغاب رونالدو بسبب اصابة طفيفة، اذ فضل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اراحته بعد ان اجرى تدريبات منفردة الجمعة، في حين ينفذ بايل عقوبة الايقاف مباراتين بعد طرده في المباراة السابقة امام لاس بالماس لضربه احد المدافعين بقدمه قبل ان يدفعه بقوة عندما حاول الاخير الاستفسار عن سبب تصرفه.

كما اراح زيدان المدافعين دانيال كارفاخال والبرازيلي مارسيلو والالماني طوني كروس.

ووضع لاعبو ريال مدريد شارة سوداء حداداً على رحيل نجم الفريق السابق وأحد رموز الكرة الفرنسية ريمون كوبا الذي توفي الجمعة عن 85 عاما.

وساهم كوبا في قيادة ريال مدريد الى اللقب القاري ثلاث مرات (1957، 1958، و1959) الى جانب مجموعة من النجوم كألفريدو دي ستيفانو وفيرينك بوشكاش وفرانشيسكو خنتو.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في الدقيقة 14 بكرة بيسراه من الجهة اليمنى للمربع الصغير استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى.

واضاف الفرنسي الهدف الثاني حين تلقى كرة من الكولومبي خاميس رودريغيز فأكملها بيمناه من زاوية ضيقة في سقف المرمى في الدقيقة 24.

ورد بنزيمة التحية الى رودريغيز بكرة مماثلة سجل منها الاخير الهدف الثالث حين سددها بيسراه من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى في الدقيقة 29.

وعزز ماركو اسينسيو النتيجة بهدف رابع بعد مرور ساعة على انطلاق المباراة بكرة بيسراه في وسط المرمى، قبل ان يقلص روبن بينا الفارق في الدقيقة 72.

وتغلب فياريال على ضيفه اسبانيول بهدفين للايطالي روبرتو سوريانو (45) ودييغو لوبيز (80 هدف في مرمى فريقه).

ورفع فياريال السادس رصيده الى 45 نقطة، وتجمد رصيد اسبانيول عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليغانيس على ضيفه غرناطة بهدف للفنزويلي داروين ماتشيز (83).

وتستكمل المرحلة الاحد فيلتقي سبورتينغ خيخون مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع اوساسونا، واتلتيكو مدريد مع فالنسيا واتلتيك بلباو مع ملقة، وتختتم الاثنين بلقاء ديبورتيفو الافيس مع اشبيلية.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على مضيفه ريال بيتيس 3-2.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- برشلونة 60 نقطة من 26 مباراة

2- ريال مدريد 59 من 25

3- اشبيلية 55 من 25

4- ريال سوسييداد 48 من 26

5- اتلتيكو مدريد 46 من 25