برشلونة يقارب تجديد عقد ميسي “بحكمة” مالية

اعلن المدير العام لنادي برشلونة اوسكار غراو الاربعاء ان النادي الكاتالوني يعتزم تمديد عقد نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي المرتبط معه حاليا حتى 2018، لكنه سيقوم بذلك “بحكمة” مع احترام امكانات ميزانيته.

وقال المسؤول الكاتالوني خلال مؤتمر في برشلونة: “علينا ان نحلل ذلك، نحن بصدد العمل بحكمة وفي سرية”، مضيفاً: “نحن نرغب في ان يبقى ميسي معنا وسنجد طريقة للقيام بذلك، هذا أكيد. أود أن أطمئن +المنخرطين+ (المشجعون المساهمون في النادي)”.

وبعدما مدد مؤخراً عقدي البرازيلي نيمار دا سيلفا (24 عاماً) والاوروغوياني لويس سواريز (29 عاماً) حتى عام 2021، اعلن برشلونة رغبته في تمديد عقد نجمه الارجنتيني ميسي (29 عاماً).

وانضم ميسي الى صفوف برشلونة عندما كان مراهقا، وقضى مسيرته الكروية حتى الان بقميص “البلاوغرانا”، وتوج معه بالقاب عدة أبرزها دوري ابطال اوروبا اربع مرات (2006، 2009، 2011 و2015).

وفي مطلع تشرين الثاني، سجل ميسي هدفه الـ500 مع برشلونة، أكان في المباريات الرسمية او الودية.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية اشارت مؤخرا لدى تطرقها الى بدء مفاوضات الطرفين، الى احتمال توقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2022، يجعل من ميسي اللاعب الاعلى راتبا في العالم.

ويصل الراتب السنوي للدولي الارجنتيني الذي احرز الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خمس مرات، نحو 20 مليون يورو بحسب وسائل الاعلام الاسبانية.

ومع ذلك، ذكر غراو بانه سيتعين على برشلونة احترام مستوى معين من الرواتب وانه لن يرتكب حماقات على مستوى الاجور.

وقال: “يجب أن نكون اكثر صرامة على مستوى الميزانيات، لا يمكن ان نصبح مجانين”.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الكاتالوني ان النادي لن يبرم اي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني، الا في حال مغادرة احد اللاعبين. وتطرقت الصحف الكاتالونية الى احتمال التعاقد مع مدافع ايمن لتعويض ابتعاد اليكس فيدال عن مستواه وهو المرشح لترك النادي في هذا الشتاء.

وقال غراو: “إذا لم تكن ثمة مغادرة لاحد اللاعبين، لن يكون هناك لاعبون جدد”.