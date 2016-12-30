برشلونة يفتح باب الرحيل أمام فيدال

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية عن موافقة نادي برشلونة على الاستغناء عن ظهيره الإسباني، أليكس فيدال ، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل مقابل 15 مليون يورو.

وأفادت بأن فيدال لم يقم بإبلاغ إدارة برشلونة كتابيا برغبته في الرحيل، لكن في حال قام بذلك هو أو وكيل أعماله، وهو الأمر المتوقع بحسب الصحيفة، فالسعر المحدد لبيعه سيكون 15 مليون يورو.

وأضافت أن قيمة اللاعب قابلة للتفاوض وأن فكرة إعارته لفريق آخر واردة ايضا.