برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيكو مدريد

عاد نادي برشلونة الاسباني الى التدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيكو مدريد على ملعب الكالديرون ضمن الجولة 23 من الليغا .
وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية ان تدريبات البرشا شهدت حالة من التفاؤل بعد خسارة الغريم ريال مدريد امام فالنسيا 2-1 ضمن الجولة المؤجلة .
ومن جهة أخرى ، يعد الفوز امام الاتلتي فرصة جيدة من اجل استرجاع الثقة بانفس اللاعبين بعد الخسارة امام البي اس جي 4-0 .
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