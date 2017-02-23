برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيكو مدريد

عاد نادي برشلونة الاسباني الى التدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيكو مدريد على ملعب الكالديرون ضمن الجولة 23 من الليغا .

وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية ان تدريبات البرشا شهدت حالة من التفاؤل بعد خسارة الغريم ريال مدريد امام فالنسيا 2-1 ضمن الجولة المؤجلة .

ومن جهة أخرى ، يعد الفوز امام الاتلتي فرصة جيدة من اجل استرجاع الثقة بانفس اللاعبين بعد الخسارة امام البي اس جي 4-0 .