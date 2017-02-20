برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لاتلتيكو مدريد

عاد برشلونة الإسباني إلى التدريبات لعد الفوز على ليغانيس في الكامب نو بنتيجة 2-1 .

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن نجوم البرشا قد تواجدوا في المدينة الرياضية للاستعداد لمواجهة الاتلتي الاحد القادم .

وغاب عن التدريبات الجماعية خافيير ماسكيرانو الذي يواصل عملية التعافي من الاصابة ، واليكس فيدال .