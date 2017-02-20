برشلونة يعود للتدريبات استعداداً لاتلتيكو مدريد

عاد برشلونة الإسباني إلى التدريبات لعد الفوز على ليغانيس في الكامب نو بنتيجة 2-1 .
وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية أن نجوم البرشا قد تواجدوا في المدينة الرياضية للاستعداد لمواجهة الاتلتي الاحد القادم .
وغاب عن التدريبات الجماعية خافيير ماسكيرانو الذي يواصل عملية التعافي من الاصابة ، واليكس فيدال .
لهذا السبب لم تحضر آيشواريا راي وأميتاب باتشان العرض الخاص لفيلمها
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