برشلونة يعلن رسميا الطعن في إنذاري سواريز وبوسكيتس

أكد فريق برشلونة الاسباني رسميا أنه طعن في إنذاري لاعبيه لويس سواريز وسيرخيو بوسكيتس، خلال مواجهة اتلتيكو مدريد في اياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

وكتب فريق برشلونة عبر موقعه الرسمي:”برشلونة سيقوم بتقديم طعن لدى لجنة المنافسة، وذلك بخصوص بعض القرارت التي اتخذها الحكم في الجولة الثانية من نصف نهائي كأس إسبانيا”.

أضاف النادي:”سواريز تلقى البطاقة الصفراء بعد 3 دقائق فقط من البطاقة الأولى.بوسكيتس حصل على البطاقة الصفراء، بعد ضربه للكرة خارج الملعب، علما أنه في تلك اللحظة الملعب كان يتواجد به كرتين”، في إشارة إلى أن سيرخيو حاول إخراج كرة من الملعب، دون أن تكون لديه نية لإضاعة الوقت.