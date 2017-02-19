برشلونة يضع عينه على الثائر الألماني

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة وضع عينه على الألماني يورغن كلوب لتدريبه الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي لويس انريكي.

وأكدت صحيفة “ميرور” عبر موقعها الإلكتروني أن مدرب ليفربول يتواجد على لائحة من المدربين المرشحين لتولي المسؤولية في الفريق الكتالوني الصيف المقبل، إلى جانب مدرب الغريم التقليدي إيفرتون رونالد كومان.

وأضافت الصحيفة أن كومان يعد مرشحا أقوى لتدريب برشلونة بسبب ميل الأخير للارتباط بمدرب سبق له اللعب في صفوفه، إضافة إلى الارتباط القوي للنادي بمدربين هولنديين أمثال يوهان كرويف ولويس فان غال وفرانك رايكارد.

لكن “ميرور” ذكرت أيضا أن لكلوب معجبيه ومناصريه في إدارة برشلونة الذين أبدوا اهتمامهم به منذ أيامه في بوروسيا دورتموند حيث يعتبروه قائد الثورة في النادي الالماني .

وكلوب من أشد المعجبين بطريقة لعب برشلونة، وسبق له أن اصطحب لاعبيه في ليفربول لمشاهدة إحدى مباريات الـ”بلاوغرانا” في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويشهد لويس انريكي، ضغطًا شديدًا بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 0-4 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، مع ورود أنباء عن فقدانه ثقة لاعبيه داخل غرف الملابس.