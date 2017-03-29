برشلونة يدعم ميسي ويهاجم الفيفا

أعرب نادي برشلونة الإسباني، عن استيائه من قرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف ليونيل ميسي نجم البارسا والمنتخب الأرجنتيني، لمدة 4 مباريات.

وقرر “فيفا” إيقاف ميسي 4 مباريات بعدما أهان الأخير حكم الراية خلال مباراة الأرجنتين وتشيلي بتصفيات كأس العالم، لعدم احتسابه خطأ ارتكب ضده في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بفوز التانغو بهدف دون رد.

وقال النادي الكتالوني في بيان نشر عبر موقعه الرسمي: “برشلونة مندهش ومستاء من العقوبة التي اتخذتها لجنة العقوبات في فيفا على خلفية لقاء الأرجنيتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم”.

وأضاف البيان: “النادي يعتبر أن العقوبة بإيقاف ميسي لـ4 مباريات غير عادلة وغير متناسبة تمامًا”.

وأتم: “النادي يود أن يؤكد من جديد على دعمه لليو ميسي الذي يعتبر رياضيا مثاليا، لسلوكه داخل وخارج الملعب”.

وسقط المنتخب الأرجنتيني، بعد ساعات قليلة من قرار إيقاف ميسي، في فخ الخسارة أمام المنتخب البوليفي بهدفين دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وهبط التانغو من المركز الثالث إلى المركز الخامس بترتيب التصفيات، بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن البرازيل صاحبة الصدارة.