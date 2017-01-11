برشلونة يحسم امره في موضوع الميركاتو الشتوي

حسم نادي برشلونة الإسباني امره في موضوع الميركاتو الشتوي الحالي حيث انه لن يتعاقد مع أي لاعب جديد إذا ما لم يرحل أي لاعب عن صفوف النادي.

وفي حديث لأوسكار غراو نقلته صحيفة أس الإسبانية قال فيه:” في حال عدم رحيل أي لاعب في الفترة المقبلة قبل نهاية كانون الثاني لن يكون هناك أي لاعب جديد على الفريق”.

واضاف:” الاموال غير متوفرة حاليا للقيام باي مفاوضات لاستقدام لاعبين جدد وسننتظر حتى نهاية الشهر الحالي”.