برشلونة يحدد بديل انريكي في حال رفض تجديد عقده

يعمل نادي برشلونة الاسباني مؤخراً على تجديد عقد لويس انريكي ( enrique ) مدرب الفريق الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي .
الا ان صحيفة ماركا الأسبانية اشارت الى ان البرشا لن ينتظر انريكي كثيراً من اجل تجديد عقد فقد حدد البدائل في حال رفض التجديد .
وبحسب التقارير فإن العملاق الكتلوني قد حدد ارنستو فالفيردي ( valverde ) مدرب اتلتيك بلباو الخيار الامثل ليكون بديلاً لانريكي .
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