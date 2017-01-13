برشلونة يتفوق على فرق أوروبا بمعدل الحضور الجماهيري على ارضه

تمكن فريق برشلونة الإسباني من التفوق على أندية أوروبا واعتلاء الصدارة من حيث معدل الحضور الجماهيري في الموسم الماضي , فقد حققت جماهير البرشا أعلى حضور جماهيري في موسم 2015-2016 حيث وصلت إلى 1.5 مليون مشجع حضر مباريات البلوغرانا في ملعب الكامب نو .

وبهذا الرقم تفوق البلوغرانا على فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي بلغ حضور جماهيره 1,43 مليون متقدماً على فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي حقق حضور يقدر بـ 1.38 مليون مشجع,وجاء فريق ريال مدريد الإسباني رابعاً في القائمة بإجمالي 1.35 مليون مشجع ليأتي خلفه بايرن ميونيخ بـ 1.275 مليون كإجمالي حضور في ملعب الآليانز أرينا.