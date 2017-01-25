برانكو “لبناني” في دورة دبي الدولية

تطلع النادي الرياضي بطل لبنان في كرة السلة لاستعادة لقبي دورة دبي الدولية وبطولة النوادي العربية، وبهدف تحقيق ما يخطط له النادي، نجحت ادارة الفريق في استصدار جواز سفر لبناني للهداف الصربي برانو سفيتكوفيتش، حيث سيلعب في المسابقتين كلاعب محلي.
وبذلك، سيخوض الرياضي دورة دبي بثلاثة اجانب هم النيجيري الادي امينو والاميركي كين براون الى السوري عبد الوهاب الحموي، بينما يلعب برانكو كلبناني.
تعرفوا على لعبة Pokémon GO التي أشعلت مواقع التواصل
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
Powered By Future Television s.a.l