برانكو “لبناني” في دورة دبي الدولية

تطلع النادي الرياضي بطل لبنان في كرة السلة لاستعادة لقبي دورة دبي الدولية وبطولة النوادي العربية، وبهدف تحقيق ما يخطط له النادي، نجحت ادارة الفريق في استصدار جواز سفر لبناني للهداف الصربي برانو سفيتكوفيتش، حيث سيلعب في المسابقتين كلاعب محلي.

وبذلك، سيخوض الرياضي دورة دبي بثلاثة اجانب هم النيجيري الادي امينو والاميركي كين براون الى السوري عبد الوهاب الحموي، بينما يلعب برانكو كلبناني.