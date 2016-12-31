برانديللي يستقيل من تدريب الخفافيش

اعلنت مصادر صحفية ان المدرب الايطالي تشيزاري برانديللي قدم استقالته من تدريب فالنسيا الإسباني وذلك لسوء نتائج الفريق هذا الموسم في الليغا .

واوضحت هذه المصادر ان المدرب الإيطالي قدم استقالته مع الفريق الذي يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط .