برانديللي يستقيل من تدريب الخفافيش

اعلنت مصادر صحفية ان المدرب الايطالي تشيزاري برانديللي قدم استقالته من تدريب فالنسيا الإسباني وذلك لسوء نتائج الفريق هذا الموسم في الليغا .
واوضحت هذه المصادر ان المدرب الإيطالي قدم استقالته مع الفريق الذي يحتل المركز 16 برصيد 12 نقطة فقط .
حالة تأهب في مطار جنيف بعد اتصال من مجهول
سلسلة لقاءات لسلام
واشنطن: تفجير فردان في بيروت ارهابي ونؤكد مجددا التزامنا القوي تجاه شعب لبنان واستقراره وأمنه
إيطاليا تشيع ضحايا الزلزال في جنازة رسمية
الدوري الإسباني: ريال مدريد لمواصلة الارقام القياسية و”كلاسيكو رديف” بين برشلونة واتلتيكو مدريد
Powered By Future Television s.a.l